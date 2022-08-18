Морозов о матчах КХЛ в мае и июне: «Вряд ли у людей будет интерес ходить на хоккей в майские праздники»

Президент КХЛ ответил на вопрос о том, что мешает лиге проводить игры в мае и июне.
«Многое мешает. У нас другая ситуация, нежели в НХЛ. Контракты заканчиваются 30 апреля.
Работает потолок зарплат, лишний май или июнь – это лишние зарплаты игроков, увеличение расходов клубов.
В те же майские праздники у нас вряд ли будет у людей интерес ходить на хоккей. Иностранцы у нас заиграны в своих сборных. По правилам ИИХФ мы должны отпускать их за неделю до чемпионата мира.
Вам интересно будет смотреть финал, когда из одной команды лидеры в числе пяти человек уедут в свои сборные? Очень много факторов, которые мы рассматривали.
Мы не упускаем надежду сделать чемпионат как можно интереснее. Будем работать и смотреть дальше», – сказал Алексей Морозов.
В предстоящем сезоне клубы КХЛ проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате, который продлится до 26 февраля 2023 года.