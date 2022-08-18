КХЛ объявит телевещателей нового сезона на следующей неделе

На следующей неделе станут известны телевещатели нового сезона Фонбет КХЛ.

«В начале следующей недели мы объявим о телевещателях, с которыми договорились, и расскажем, как будет организован показ матчей КХЛ в следующем сезоне.

На сегодня те договоры, которые были с иностранными телевещателями, прекратили свои действия.

От самих телевещателей мы получаем информацию, что наш продукт им интересен. Но ввиду политического давления они опасаются это делать.

Сейчас мы заключили договор с одним крупным агентством о продаже прав. Позже об этом объявим», – заявил вице-президент по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Okko предлагает КХЛ более 1 миллиарда рублей в год за права на показ матчей.

Вице-президент КХЛ о платных трансляциях: «Нигде в мире профессиональные лиги нельзя смотреть бесплатно. Нам нужно зарабатывать деньги»