КХЛ объявит телевещателей нового сезона на следующей неделе

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На следующей неделе станут известны телевещатели нового сезона Фонбет КХЛ.

«В начале следующей недели мы объявим о телевещателях, с которыми договорились, и расскажем, как будет организован показ матчей КХЛ в следующем сезоне.

На сегодня те договоры, которые были с иностранными телевещателями, прекратили свои действия.

От самих телевещателей мы получаем информацию, что наш продукт им интересен. Но ввиду политического давления они опасаются это делать.

Сейчас мы заключили договор с одним крупным агентством о продаже прав. Позже об этом объявим», – заявил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Okko предлагает КХЛ более 1 миллиарда рублей в год за права на показ матчей.

Вице-президент КХЛ о платных трансляциях: «Нигде в мире профессиональные лиги нельзя смотреть бесплатно. Нам нужно зарабатывать деньги»

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