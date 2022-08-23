Гендиректор «Салавата» о Радулове: «Возможности заключить контракт не было ни у него, ни у нас»

Гендиректор «Салавата» ответил на вопрос о переговорах с .

– Были ли у вас переговоры с Александром Радуловым? Сам игрок рассказывал, что «Салават Юлаев» интересовался им уже после того, как он согласовал условия контракта с .

– Я готовился к этому вопросу, поэтому подготовил ответ. Он будет лаконичным.

Возможности заключить контракт не было ни у Радулова, ни у нас, – сказал Ринат Баширов.

36-летний форвард вернулся в Россию этим летом, подписав контракт с казанским клубом на 2 года. Предыдущие 6 сезонов он провел в НХЛ, где поиграл за «Монреаль» и «Даллас».

За нападающий выступал с 2008 по 2012 годы. Он выиграл с клубом Кубок Гагарина в сезоне-2010/11.

Гендиректор «Салавата» о Радулове: «Хотели, чтобы он остался легендой. Поэтому не подписывали и не интересовались»