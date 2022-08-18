Алексей Морозов: «Крупнейшие авиакомпании не смогли гарантировать КХЛ общие перевозки весь сезон. Сейчас каждый клуб выбирает себе авиаперевозчика»

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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации с авиаперелетами команд в новом сезоне.

На юге России по-прежнему закрыт ряд аэропортов.

«Вопрос перемещения команд мы прорабатывали еще в марте. Проводили опрос среди клубов. Изначально была идея одного общего перевозчика для всех клубов. Некоторые команды сказали, что хотят отдельно.

Крупнейшие авиакомпании не смогли нам гарантировать общие перевозки весь сезон. С каждой авиакомпанией мы проработали индивидуальный план. Сейчас каждый клуб выбирает себе авиаперевозчика и прорабатывает с ним условия сотрудничества», – рассказал Морозов.

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