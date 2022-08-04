Морозов о новом контракте Зарипова: «У Даниса невероятный опыт. Он внесет свой вклад в победы «Ак Барса»

Президент КХЛ высказался о новом контракте 41-летнего форварда с .

– Зарипов подписал новый контракт с клубом. Кажется, что они с Ягром борются за рекорд Горди Хоу…

– Общался с Данисом, он горит желанием провести этот сезон. Все помнят историю, как перед прошлым сезоном он заявил, что уйдет, но ему всегда хотелось завершить карьеру на хорошей ноте победой в Кубке Гагарина.

Это легендарный человек – пять Кубков Гагарина, много индивидуальных призов. Он готов помогать команде делать все для победы, у него есть опыт. Не всегда надо что-то делать на льду, нужно еще и в раздевалке поддерживать атмосферу.

У Даниса невероятный опыт, думаю, он внесет свой вклад в победы команды, – сказал .