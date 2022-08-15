Морозов стал советником зампредседателя правительства РФ Чернышенко: «Будем привлекать его как эксперта по развитию российского спорта в непростых условиях санкций»

прокомментировал назначение Алексея Морозова своим советником.

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» назначен внештатным советником заместителя председателя правительства РФ.

Чернышенко был наставником Морозова на конкурсе.

« будем привлекать как эксперта и единомышленника по развитию российского спорта в непростых условиях санкционного давления. Убежден, что его опыт игрока и управленца поможет отечественной спортивной отрасли выйти на новый уровень развития.

Я знаю Алексея Морозова много лет. Он был капитаном нашей сборной, когда в Квебеке в год 100-летия хоккея Россия выиграла чемпионат мира, обыграв Канаду. В 2010 году он был нашим знаменосцем на Олимпийских играх.

В период руководства КХЛ я пригласил его на пост президента Молодежной хоккейной лиги, так как он был талантливым игроком, который стремился развиваться еще и в области менеджмента.

Мне нравится его основательный подход к делу, спортивная дисциплина: Алексей четко и в срок выполнял поставленные задачи. Он всегда, даже в зрелом возрасте, был готов учиться и идти вперед. Если чего-то не знал, то руки не опускал, а шел и досконально разбирался в вопросе.

Работая в Молодежной хоккейной лиге, Морозов раскрыл себя как талантливый управленец, приобрел необходимый опыт реализации различных проектов, в решении порой кризисных ситуаций, которые требовали оперативного вмешательства.

Его спортивная закалка и готовность к диалогу, обмену мнениями позволяет оставаться авторитетом среди игроков, тренеров и болельщиков. Сегодня КХЛ четко придерживается своей стратегии развития. В нашей стране хоккей и игры лиги очень популярны среди болельщиков», – сказал Чернышенко.