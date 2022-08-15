Морозов стал советником зампредседателя правительства РФ Чернышенко: «Будем привлекать его как эксперта по развитию российского спорта в непростых условиях санкций»

Дмитрий Чернышенко прокомментировал назначение Алексея Морозова своим советником.
Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» назначен внештатным советником заместителя председателя правительства РФ.
Чернышенко был наставником Морозова на конкурсе.
«Алексея Морозова будем привлекать как эксперта и единомышленника по развитию российского спорта в непростых условиях санкционного давления. Убежден, что его опыт игрока и управленца поможет отечественной спортивной отрасли выйти на новый уровень развития.
Я знаю Алексея Морозова много лет. Он был капитаном нашей сборной, когда в Квебеке в год 100-летия хоккея Россия выиграла чемпионат мира, обыграв Канаду. В 2010 году он был нашим знаменосцем на Олимпийских играх.
В период руководства КХЛ я пригласил его на пост президента Молодежной хоккейной лиги, так как он был талантливым игроком, который стремился развиваться еще и в области менеджмента.
Мне нравится его основательный подход к делу, спортивная дисциплина: Алексей четко и в срок выполнял поставленные задачи. Он всегда, даже в зрелом возрасте, был готов учиться и идти вперед. Если чего-то не знал, то руки не опускал, а шел и досконально разбирался в вопросе.
Работая в Молодежной хоккейной лиге, Морозов раскрыл себя как талантливый управленец, приобрел необходимый опыт реализации различных проектов, в решении порой кризисных ситуаций, которые требовали оперативного вмешательства.
Его спортивная закалка и готовность к диалогу, обмену мнениями позволяет оставаться авторитетом среди игроков, тренеров и болельщиков. Сегодня КХЛ четко придерживается своей стратегии развития. В нашей стране хоккей и игры лиги очень популярны среди болельщиков», – сказал Чернышенко.