Алексей Морозов: «Другие иностранцы получают трансферные карты, а то, что Латвия говорит… Вспомните ЧМ, там тоже выходки были не самые добрые»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации с латвийскими легионерами.

«Тяжело говорить за людей с другим мнением. Своих игроков мы отстаиваем, все делаем. Трансферная карта должна пройти через , и получить трансферную карту можно при содействии ФХР. Другие иностранцы получают трансферные карты, а то, что Латвия говорит… Вспомните, как чемпионат мира у них проходил, там тоже выходки со стороны Латвии были не самые добрые.

С Индрашисом ситуацию разбирали, смотрели все документы. Есть игроки, которые с желанием сюда едут. Калниньш, например, уже приехал в «Амур». ФХР направила запрос, но ИИХФ пока молчит. На данный момент без трансферной карты никто не может играть.

Мы получили подписанный по скану контракт Индрашиса. Он зарегистрирован в ЦИБ. Клуб согласовывал с ним контракт, они считают, что это его подписи. Но он не явился на работу, и у него нет трансферной карты для перехода в российскую лигу», – сказал Морозов.