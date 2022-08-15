Морозов о назначении на пост советника Чернышенко: «Серьезно прокачал менеджерские навыки под началом Дмитрия Николаевича»

прокомментировал свое назначение на пост советника .

Президент Фонбет КХЛ будет внештатным советником заместителя председателя Правительства РФ и своего предшественника на посту руководителя лиги.

«Это было очень неожиданно и приятно. Постараюсь принести максимум пользы, надеюсь, что мой спортивный и управленческий опыт мне в этом поможет.

Я многому научился, работая под началом Дмитрия Николаевича, и серьезно прокачал свои менеджерские навыки.

Сейчас он уже два года работает на посту заместителя председателя Правительства России, поэтому от взаимодействия с ним ожидаю получить интересный опыт государственной деятельности и новые экспертные компетенции», − сказал Морозов.