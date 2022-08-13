«Салават» включил Сергачева в заявку на матч с «Северсталью»: «Состав согласован»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Кубок республики Башкортостан соцсети Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев был включен в состав «Салавата Юлаева» на матч с «Северсталью» (5:2).

Уфимский клуб КХЛ отреагировал на ситуацию с приглашением защитника «Тампы» на мероприятие «Ак Барса».

Ранее казанский клуб анонсировал участие двукратного обладателя Кубка Стэнли в международной конференции о спортивном маркетинге (TANECO форум), которая состоится 26 августа.

Сергачев в комментариях к анонсу мероприятия в соцсети заявил, что его туда не приглашали. Также он назвал ситуацию «зашкваром». Позже он сообщил, что они с организаторами разобрались в недоразумении.

«Салават» перед матчем Кубка Башкортостана опубликовал состав команды, в который был включен Сергачев.

«Состав согласован», – говорится в сообщении клуба.

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