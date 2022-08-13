«Салават» включил Сергачева в заявку на матч с «Северсталью»: «Состав согласован»

Михаил Сергачев был включен в состав «Салавата Юлаева» на матч с «Северсталью» (5:2).
Уфимский клуб КХЛ отреагировал на ситуацию с приглашением защитника «Тампы» на мероприятие «Ак Барса».
Ранее казанский клуб анонсировал участие двукратного обладателя Кубка Стэнли в международной конференции о спортивном маркетинге (TANECO форум), которая состоится 26 августа.
Сергачев в комментариях к анонсу мероприятия в соцсети заявил, что его туда не приглашали. Также он назвал ситуацию «зашкваром». Позже он сообщил, что они с организаторами разобрались в недоразумении.
«Салават» перед матчем Кубка Башкортостана опубликовал состав команды, в который был включен Сергачев.
«Состав согласован», – говорится в сообщении клуба.