«Салават» включил Сергачева в заявку на матч с «Северсталью»: «Состав согласован»

был включен в состав на матч с «Северсталью» (5:2).

Уфимский клуб отреагировал на ситуацию с приглашением защитника на мероприятие .

Ранее казанский клуб анонсировал участие двукратного обладателя Кубка Стэнли в международной конференции о спортивном маркетинге (TANECO форум), которая состоится 26 августа.

Сергачев в комментариях к анонсу мероприятия в соцсети заявил, что его туда не приглашали. Также он назвал ситуацию «зашкваром». Позже он сообщил, что они с организаторами разобрались в недоразумении.

«Салават» перед матчем Кубка Башкортостана опубликовал состав команды, в который был включен Сергачев.

«Состав согласован», – говорится в сообщении клуба.