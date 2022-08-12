Сергачев о том, что «Ак Барс» анонсировал мероприятие с его участием: «Если что, меня туда не приглашали. Можете уволить пиарщиков, это зашквар»

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Михаил Сергачев заявил, что «Ак Барс» обманул людей, анонсировав мероприятие с его участием. 

«26 августа в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдет вторая международная конференция о спортивном маркетинге TANECO форум.

С личными выступлениями на форуме выступят двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев, контент-менеджер 433 Мутаз Шехад и руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Федоров.

Модератор – спортивный комментатор Денис Казанский», – говорится на официальном сайте и в соцсетях казанского клуба. 

При этом в приложенной программе мероприятия утверждается, что Сергачев должен выступать по Zoom. Запланировано и выступление его менеджера Николая Дулева. 

«Если что, меня туда не приглашали и не связывались со мной. Использовать меня ради привлечения людей не очень хорошо. Можете удалить и уволить пиарщиков этого мероприятия», – написал Сергачев в комментариях под постом о форуме в соцсети. 

«Это не пиар, а зашквар», – добавил он, отвечая на комментарий одного из болельщиков. 

«Да ладно, Мишань, самолет тебе возьмут. На конференции поучаствуешь», – отреагировал форвард «Каролины» Андрей Свечников

«Я готов вместо Сергача. Директ открыт», – написал форвард системы «Колорадо» Михаил Мальцев

Отметим, что «Ак Барсу» принадлежат права на защитника «Тампы» в КХЛ. 

Изображение: официальный сайт «Ак Барса»

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