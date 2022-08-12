Сергачев о том, что «Ак Барс» анонсировал мероприятие с его участием: «Если что, меня туда не приглашали. Можете уволить пиарщиков, это зашквар»

заявил, что обманул людей, анонсировав мероприятие с его участием.

«26 августа в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдет вторая международная конференция о спортивном маркетинге TANECO форум.

С личными выступлениями на форуме выступят двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев, контент-менеджер 433 Мутаз Шехад и руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Федоров.

Модератор – спортивный комментатор Денис Казанский», – говорится на официальном сайте и в соцсетях казанского клуба.

При этом в приложенной программе мероприятия утверждается, что Сергачев должен выступать по Zoom. Запланировано и выступление его менеджера Николая Дулева.

«Если что, меня туда не приглашали и не связывались со мной. Использовать меня ради привлечения людей не очень хорошо. Можете удалить и уволить пиарщиков этого мероприятия», – написал Сергачев в комментариях под постом о форуме в соцсети.

«Это не пиар, а зашквар», – добавил он, отвечая на комментарий одного из болельщиков.

«Да ладно, Мишань, самолет тебе возьмут. На конференции поучаствуешь», – отреагировал форвард «Каролины» .

«Я готов вместо Сергача. Директ открыт», – написал форвард системы .

Отметим, что «Ак Барсу» принадлежат права на защитника в КХЛ.

Изображение: официальный сайт