Сергачев о мероприятии «Ак Барса»: «Мы с организаторами разобрались в недоразумении. На момент выхода анонса я был не в курсе, всем мира»

заявил, что ситуация с его участием в форуме «Ак Барса» разъяснилась.

Казанский клуб анонсировал участие двукратного обладателя Кубка Стэнли в международной конференции о спортивном маркетинге (TANECO форум), которая состоится 26 августа.

Сергачев в комментариях к анонсу мероприятия в соцсети заявил, что его туда не приглашали. Также он назвал ситуацию «зашкваром».

«Мы с организаторами форума разобрались в недоразумении, которое произошло два дня назад.

Переговоры вел менеджер, анонсирование моего присутствия на мероприятии не обсуждалось.

Само выступление не было подтверждено менеджером, и на момент выхода анонса я был не в курсе форума и тем более моего присутствия на нем, после чего и последовала соответствующая реакция. Всем мира», – написал защитник в соцсети.

Сергачев о том, что «Ак Барс» анонсировал мероприятие с его участием: «Если что, меня туда не приглашали. Можете уволить пиарщиков, это зашквар»