Сергачев о мероприятии «Ак Барса»: «Мы с организаторами разобрались в недоразумении. На момент выхода анонса я был не в курсе, всем мира»

Михаил Сергачев заявил, что ситуация с его участием в форуме «Ак Барса» разъяснилась.
Казанский клуб анонсировал участие двукратного обладателя Кубка Стэнли в международной конференции о спортивном маркетинге (TANECO форум), которая состоится 26 августа.
Сергачев в комментариях к анонсу мероприятия в соцсети заявил, что его туда не приглашали. Также он назвал ситуацию «зашкваром».
«Мы с организаторами форума разобрались в недоразумении, которое произошло два дня назад.
Переговоры вел менеджер, анонсирование моего присутствия на мероприятии не обсуждалось.
Само выступление не было подтверждено менеджером, и на момент выхода анонса я был не в курсе форума и тем более моего присутствия на нем, после чего и последовала соответствующая реакция. Всем мира», – написал защитник «Тампы» в соцсети.
Сергачев о том, что «Ак Барс» анонсировал мероприятие с его участием: «Если что, меня туда не приглашали. Можете уволить пиарщиков, это зашквар»