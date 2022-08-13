Хмелевски об АХЛ: «Не стоит задерживаться в этой лиге. В НХЛ ты прогрессируешь гораздо быстрее, по себе скажу»

считает, что молодым игрокам не стоит задерживаться в .

– Вы чувствовали, что после трех лет в АХЛ нужно сделать шаг наверх?

– Да, уже во второй свой сезон чувствовал, что могу подняться на ступеньку выше. За два первых года я провел в АХЛ 60 матчей и понимал, что если меня позовут в НХЛ, то буду готовым.

– Никита Задоров, который сейчас играет в «Калгари», говорил, что молодым не стоит надолго задерживаться в АХЛ, потому что прогресса не будет. Согласны с ним?

– Да, не стоит задерживаться в этой лиге. Игрокам первого раунда дают больше шансов в НХЛ, им сразу дают игровое время. Хоккеистам, которых выбрали позже, сложнее.

Но, может быть, проведя в АХЛ больше времени, игроки будут злее, у них будет больше мотивации работать, чтобы попасть в НХЛ. Но по себе скажу, что в ты прогрессируешь гораздо быстрее, – сказал нападающий .