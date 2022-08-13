Виктор Козлов: «Пока не вижу, что «Салавату» нужно кого-то подписывать. Мы довольны тем, что у нас есть»

Виктор Козлов подвел итоги матча с «Северсталью» (5:2) на Кубке Башкортостана.

«Очень приятно сыграть перед нашими болельщиками. Ребята показали сегодня красивый хоккей, самоотверженно действовали в обороне и созидали в атаке.

Мне понравилось, что с самого начала был виден настрой, задор, наглость у нападающих. Мы хотим, чтобы они продолжали в том же ключе.

Не так много времени остается до начала чемпионата. Впереди турнир в Казани. Хотим уделить внимание большинству-меньшинству. Вся команда у нас сейчас собралась и можно уже работать над командными взаимодействиями.

Пока мы довольны тем, что у нас есть, довольны нашими новичками и теми, кто уже был с нами, как парни работают и прогрессируют, поэтому я пока не вижу, что нам нужно кого-то подписывать.

Александр Хмелевски – хороший, качественный игрок, мастер. Понравилось, что он вступился за Ярослава Цулыгина. Хороший показатель, что Райан Мерфи в конце два блока на себя поймал», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».