Галимов подписал просмотровый контракт с «Динамо». Ранее «Авангард» расторг соглашение с Анселем (Артур Хайруллин)
Ансель Галимов подписал просмотровый контракт с «Динамо».
Нападающий Ансель Галимов подписал просмотровый контракт с московским «Динамо» до 30 декабря, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее Галимов уже выступал за бело-голубых.
Напомним, 21 ноября «Авангард» и 34-летний нападающий расторгли контракт по соглашению сторон.
Хоккеист перешел в омский клуб 18 сентября и провел 16 матчей в текущем FONBET Чемпионате КХЛ, набрав 2 (1+1) очка при полезности «минус 2».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости