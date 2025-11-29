Галимов подписал просмотровый контракт с «Динамо». Ранее «Авангард» расторг соглашение с Анселем (Артур Хайруллин)

Ансель Галимов подписал просмотровый контракт с «Динамо».

Нападающий Ансель Галимов подписал просмотровый контракт с московским «Динамо » до 30 декабря, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее Галимов уже выступал за бело-голубых.

Напомним, 21 ноября «Авангард » и 34-летний нападающий расторгли контракт по соглашению сторон.

Хоккеист перешел в омский клуб 18 сентября и провел 16 матчей в текущем FONBET Чемпионате КХЛ, набрав 2 (1+1) очка при полезности «минус 2».