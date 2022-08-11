Александр Радулов: «Мне надо заново подтверждать свою состоятельность. Звезды только на небе»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Роман Скворцов Хоккей

Форвард Александр Радулов готов снова доказывать свой статус в России.

– Тем, кто пишет, что Радулов уже не тот, что можете ответить?

– Я читал интервью Ромы Скворцова, где в заголовке был кликбейт (комментатор сказал, что Радулов был главной звездой КХЛ до своего отъезда в Америку, а теперь ему заново нужно доказывать свой статус – прим. ред.). Он правильно говорит, что мне надо заново подтверждать свою состоятельность.

Это нормально, в любом виде спорта так. Звезды только на небе. Ты можешь быть хорошим игроком, но это надо постоянно доказывать, – сказал Радулов.

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