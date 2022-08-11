Александр Радулов: «Я собираюсь жить в России, мне нравится. Кто-то, может, считает это странным, но я – нет»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ деньги Хоккей

Форвард Александр Радулов рассказал о желании жить в России после завершения карьеры.

– По контракту с «Ак Барсом» у вас большая зарплата и бонусная часть. Насколько бонусы выполнимы?

– Увидим. Что сейчас говорить об этом? Надо доказывать и играть. Когда команда выигрывает, все легче происходит.

– В Америке у многих спортсменов есть личные финансисты. У вас он был?

– Он и есть. Но этот человек ничего не может сделать без меня или моего одобрения. Все контролируется.

– Вы вкладываете в недвижимость за океаном или в России?

– Только в России. Я же здесь собираюсь жить.

– После карьеры?

– Да, хочу остаться здесь. Тут мои родные и близкие, мне нравится Россия. Кто-то, может, считает это странным, но я – нет, – сказал новичок «Ак Барса».

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