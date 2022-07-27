Скворцов о том, является ли Радулов главной звездой КХЛ: «Нет, конечно. При живом-то Шипачеве»

Роман Скворцов не считает главной звездой КХЛ.

«Радулов сейчас главная звезда КХЛ? Думаю, что нет. Потому что звездой КХЛ Радулов был до своего отъезда. Но этот статус нужно подтверждать. Это не работает навсегда. Лучшим ты должен быть на дистанции, а когда нет объективных возможностей для сравнения, то говорить, что Радулов главная звезда – ну нет, конечно.

При живом-то Шипачеве. И здесь опять отдельная интрига, что они теперь в одной команде и сейчас они будут выяснять, кто из них главный в , а кто не главный даже в Казани.

По мне, главная звезда лиги сейчас – Шипачев. И очень здорово, что такой принципиальный, ненавидящий проигрывать человек, как Радулов, приехал и будет доказывать. В этом плане мотивации у него будет выше крыши. Всегда на Радулова интересно смотреть, когда он горит», – сказал комментатор.