Радулов про «Ак Барс»: «Где играть, в целом без разницы. Достаточно ребят, которые могут и отдать пас, и разыграть»

Форвард Александр Радулов после дубля «Нефтянику» рассказал об адаптации в .

«Где играть, в целом без разницы. Каждый человек должен уметь играть на любой позиции.

Когда выходишь в большинстве, там может все поменяться за пять секунд: можешь оказаться в углу, можешь на синей линии. Мы и стараемся играть там, где оказался, соблюдать тактические моменты – здесь без разницы, кто где находится. Все должны выполнять одну тренерскую установку и стараться в большинстве забить гол.

Если надо закрывать вратаря – все должны пытаться это делать, кто там оказался. Также и на полборта, кто оказался – пускай разыгрывает. У нас достаточно мастеровитых ребят, которые могут и отдать пас, и разыграть», – сказал 36-летний игрок.