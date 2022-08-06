Радулов про «Ак Барс»: «Где играть, в целом без разницы. Достаточно ребят, которые могут и отдать пас, и разыграть»

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Форвард Александр Радулов после дубля «Нефтянику» рассказал об адаптации в «Ак Барсе».

«Где играть, в целом без разницы. Каждый человек должен уметь играть на любой позиции.

Когда выходишь в большинстве, там может все поменяться за пять секунд: можешь оказаться в углу, можешь на синей линии. Мы и стараемся играть там, где оказался, соблюдать тактические моменты – здесь без разницы, кто где находится. Все должны выполнять одну тренерскую установку и стараться в большинстве забить гол.

Если надо закрывать вратаря – все должны пытаться это делать, кто там оказался. Также и на полборта, кто оказался – пускай разыгрывает. У нас достаточно мастеровитых ребят, которые могут и отдать пас, и разыграть», – сказал 36-летний игрок.

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