Радулов о переходе в «Ак Барс»: «Сразу решил, что еду в Казань. Меня подкупало, что здесь ставят самые высокие задачи»

рассказал, почему решил перейти в .

– Александр, наверняка у вас было много вариантов продолжения карьеры, почему выбрали Казань?

– Возможно, и были какие-то переговоры, но до меня это не доходило, я ни с кем не встречался – сразу решил, что еду в Казань. Меня полностью устраивали условия, которые предложил «Ак Барс». Я знаю, чего он хочет в спортивном плане, какие цели имеет. Мне это важно, потому что не люблю проигрывать.

Меня подкупало, что в Казани ставят самые высокие задачи. Не было вопросов, на которые я не мог получить ответов. Также я примерно знал, кто будет тренером.

– Когда начались переговоры?

– Во время плей-офф, когда мы играли с «Калгари». Я остался в запасе, созвонился с агентом в России. Он сказал, есть предложение продолжить карьеру. Я ответил, что надо подождать, пока закончится контракт в НХЛ.

Через неделю после окончания плей-офф прилетел в Россию, отдохнул недели три, и мне сказали, что Марат Валиуллин (генеральный менеджер «Ак Барса» – прим.) в Москве. Встретились, обсудили все варианты и через 3-4 дня я подписал контракт.

– Одной встречи хватило, чтобы обо всем договориться?

– Именно так, – сказал нападающий в интервью «Бизнес Online».