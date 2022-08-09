Панин о вылете «Салавата» от «Трактора»: «Да сколько можно об этом?! Что не хватило того и того. Если бы бабка была дедом, у нее бы еще кое-что было»

высказался о вылете от в прошлом плей-офф.

Уфимский клуб проиграл челябинскому в серии второго раунда Кубка Гагарина (2-4).

– Вы прошли «Сибирь», а с Челябинском все матчи, кроме четвертой игры, завершались в 1-2 шайбы. Можно сказать, что именно опыта и сыгранности вам не хватило или где-то удачи и чего-то еще?

– Да брось! Знаешь, сколько можно разговаривать об этом?! Что не хватило иностранцев, не хватило опыта, не хватило того и того. Если бы бабка была дедом, то у нее бы еще кое-что было. Понимаешь?

Сезон сложился так, как сложился. Хочется, наоборот, найти все позитивные моменты, от которых можно отталкиваться на будущее, потому что команда не строится за один сезон.

Она будет существовать, ребята молодые будут расти, и то, что они проявили себя в плей-офф – это для них огромный плюс. Не только для них, а для команды в целом и для всех тренеров, которые работали с этими молодыми хоккеистами в детской школе, для тренеров, к которым они попали во взрослую команду.

Поэтому определяющим будет наступающий сезон. Кто из них, получивших шанс в предыдущем розыгрыше Кубка Гагарина, но выбывших от «Трактора», реально заиграет и станет одним из лидеров команды на долгие годы, – сказал защитник уфимцев.