Баширов о словах гендиректора «Трактора»: «Салават» выиграл 6:1 в оптимальном составе. Не чувствовали себя командой, про которую можно такое сказать»

Ринат Баширов прокомментировал высказывание генерального директора .

после победы над в серии Кубка Гагарина заявил: «Победили бы «Салават», даже если бы их легионеры остались».

«Я прочитал его слова. Любой бы сказал, что я не согласен.

И в том составе, который у нас остался, и в том состоянии, в котором мы подошли к серии, мы понимали, что у нас есть слабые места, и понимали, с кем мы будем играть.

У нас не было никаких иллюзий, но при этом мы не чувствовали себя командой, про которую можно такое сказать.

К сожалению, нам не удалось сыграть с ними в оптимальном составе, когда у нас была эпидемия, а в оптимальном составе мы выиграли у них 6:1.

Понятно, что начало сезона и конец сезона – разные вещи. Но это точно не говорило о том, что мы бы безоговорочно им уступили.

Понятно, что на эмоциях кто-то может что-то сказать, но у нас с ними уважительные отношения, так что я нормально отношусь к его словам», – сказал генеральный директор уфимского клуба.