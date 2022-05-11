Яруллин о серии с «Салаватом»: «Был некий дополнительный груз. «Трактор» называли однозначным фаворитом, все мы читаем и слушаем новости»

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Альберт Яруллин ответил на вопрос по поводу серии с «Салаватом Юлаевым» (4-2).

– Почувствовали облегчение, когда вышли на «Салават», лишенный всех легионеров?

– Конечно, иностранцы у Уфы играли очень весомую роль. Но с нашей стороны точно не было недооценки соперника, ведь мы видели, что там есть много опытных ребят, умеющих играть матчи плей-офф.

Мы не можем гадать, но, возможно, останься иностранцы в составе, они бы выступили хуже.

«Салават» показывал хорошую, собранную, правильную игру, даже в той же серии с «Сибирью».

В то же время мы прекрасно понимали ситуацию. Все мы люди, читаем и слушаем какие-то новости, в которых «Трактор» называли однозначным фаворитом из-за потерь «Салавата».

Я не говорю, что я ощущал какое-то дополнительное давление, но, может быть, некий дополнительный груз был на «Тракторе», потому что многие вокруг говорили, что мы должны, обязаны проходить такой «Салават».

– Что не получилось в финале конференции с «Металлургом»?

– Возможно, «Магнитка» просто лучше использовала свои моменты. Возможно, где-то мы эмоционально подсели.

Хотя я не думаю, что это сыграло ключевую роль: все-таки на кону был выход в финал, а это не каждый сезон бывает.

На таких стадиях включаются дополнительные внутренние ресурсы, – сказал защитник челябинского клуба.

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