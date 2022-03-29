Сафин о вылете «Салавата»: «Не хватило мастерства, наверное. Много не забили в большинстве»

поделился мнением о вылете из Кубка Гагарина.

«Салавату» не хватило мастерства, наверное. Много не забили в большинстве. В шестом матче в третьем периоде три раза подряд играли в большинстве, соперник явно поднаелся. Были броски, давили, но не забили.

Вилл, конечно, хорошо сыграл у , чудеса вытворял, защитники пластались. Надо было забивать, тогда бы шанс был. Если бы не глупая ошибка на выходе из зоны у «Трактора» в концовке встречи, то в матче вообще не было бы интриги.

Ладно третий период, в котором уфимцы перебросали соперника, поджали его, но второй период проиграли и по броскам, и по счету.

Дисквалификация Панина? Любому хоккеисту нельзя так играть, а капитану тем более. Это же не первый грязный силовой прием Панина. Где-то у него получается чисто, а где-то вот так. Вроде хитуешь, но чуть локоток повыше поднял – сразу все. Он давно под контролем у судей, голову надо включать.

Выделю у «Салавата» Кадейкина, он хорошо выглядел. Тихонов с Кулеминым старались, на пятаке закрывали вратаря, но надо еще забивать и доезжать до ворот.

Уфимская молодежь – просто красавцы. Светлое пятно в будущем «Салавата». Главный тренер Томи Лямся – молодец, его поступок достоин уважения, как человек он поступил порядочно и остался с командой, а не уехал, как остальные легионеры», – сказал бывший тренер «Салавата».