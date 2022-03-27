Панин об игре молодежи «Салавата»: «Кайфовал всю серию с «Трактором». У них хорошее будущее»

поделился мыслями о поражении «Салавата» в серии с (2-4).

«Тяжело отвечать на аналитические вопросы. Не может быть, чтобы что-то одно помешало. Сейчас конкретизировать не совсем правильно. После завершения каждого сезона пустота. Понятно, что жизнь продолжается, но блин… Это такая крутая часть жизни. Осадок всегда остается.

Всю серию кайфовал от молодых пацанов. Мне они очень нравятся как люди и как спортсмены. У них хорошее будущее. Нормально, что не хватило опыта, они как раз его получают», – сказал защитник .

Томи Лямся: «Молодежь «Салавата» проделала отличную работу. Каждый должен гордиться тем, что отдавал все силы для команды»