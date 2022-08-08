Уткин об «Урале»: «Может, на Иванова оказал одухотворяющее воздействие Ротенберг, который сидел в роли генменеджера СКА, а потом решил: «Я все понял!»

поделился мыслями о том, кто может возглавить «Урал».

Ранее президент клуба Григорий Иванов объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера.

«Кого ждать в «Урале»? Всегда есть Тарханов – может, подхватит, несмотря на проблемы со здоровьем.

А может, на президента клуба Григория Иванова оказал одухотворяющее воздействие , который сидел на скамейке в роли генерального менеджера СКА, а потом решил: «Я все уже понял!»

Но Григорий Иванов все же человек из другого поколения. А какие пресс-конференции будут – оранжевое настроение! Но я бы сказал, что «Уралу» не свезло – ЦСКА и «Спартак» должны были их разрывать. Сейчас это команды с разных полюсов таблицы», – сказал журналист и блогер.

Напомним, 4 января СКА объявил о назначении главы штаба и вице-президента клуба Романа Ротенберга новым главным тренером команды.