Ротенберг о СКА: «У нас вариативность тактики. «Сочи» снял вратаря в овертайме, поэтому мы отрабатывали меньшинство»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о тактике после победы над (3:1).

– Что вы думаете о снятии вратаря в овертайме?

– Надо играть на результат. На тренировочном турнире хотим играть три на три, чтобы тренировать овертаймы. Соперник снял вратаря, поэтому отрабатывали меньшинство. У нас вариативность тактики, мы и это тоже готовы попробовать.

Николаев сыграл достойно, он давно играет на высоком уровне, мы его развиваем, он наш воспитанник. У него серьезный опыт в «вышке», в прошлом году сыграл и в КХЛ.

Мы уверены во вратарском тандеме, плюс у нас есть еще Иванов. Конкуренция – двигатель прогресса, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о 3:1 с «Сочи»: «Как учила ленинградская улица, всегда бьем первыми. СКА готов принять любой вызов»