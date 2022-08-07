Ротенберг об 1:3 от «Авангарда»: «В меньшинстве матч не выиграть. Игровая дисциплина – фундамент победы, будем над этим работать»

высказался после матча с (1:3) на .

«Хорошее начало, хороший первый период. Во втором периоде 10 минут играли в меньшинстве, силы закончились. Ребята пластались в меньшинстве, но в меньшинстве матч не выиграть. Будем над этим работать, игровая дисциплина – фундамент победы.

В третьем периоде уже хотели вырвать победу, бросали, старались забить, сняли вратаря, максимально рисковали.

Команда находится под серьезными нагрузками. Продолжаем работать, готовиться к сезону. С начала сбора мы практически без выходных, у нас такая система. Впереди еще один матч, потом продолжение сбора. К началу сезона учтем и откорректируем все ошибки.

Стабильные сочетания? Много новичков, мы работаем с тем материалом, который есть. Во время матча много меняли сочетания. Доверяем нашим игрокам и рассчитываем на них. Дальше время покажет. Еще два звена у нас играет за сборную U25. Возможно, в следующей игре будут изменения в составе.

Есть микротравмы, ребята под серьезными нагрузками. Но даже на фоне усталости мы обязаны выигрывать. Сегодня была задача только победить, это важная игра для нас. На фоне сильного соперника мы «пять на пять» позволили только пять раз бросить по нашим воротам. Но тяжело победить, играя в меньшинстве практически весь второй период. Поговорили об этом. Команда строится, у нас много новых игроков, которые только изучают нашу систему.

Силовой Федорова? Если за это дали две минуты, значит, это нарушение игровой дисциплины. Нужно играть на команду, выигрывать борьбу, больше работать ногами. В этой ситуации можно было сыграть и по правилам. Но мы имели дело с серьезным соперником. Соперник играл на грани фола весь матч.

Была хорошая игра. Поздравляем «Авангард» с победой. Для нас все только начинается. Будем работать, чтобы улучшить игровую дисциплину и выигрывать пятак. Выиграем пятак – выиграем матч.

Хайруллин много играет, забивает, отдает. Может играть еще лучше. Очень рады, что он у нас в команде, это современный хоккеист с хорошим броском, который здорово играет в обороне и в атаке. По натуре лидер, был капитаном до этого.

Яшкина видим в роли лидера. А в каком звене и какой бригаде большинства – покажет игра. Следующая у нас послезавтра, состав будет за час до игры. Примем решение в зависимости от его готовности, не форсируем события, у нас еще есть время, чтобы проверить, проанализировать и ввести в состав свежую кровь», – сказал главный тренер .