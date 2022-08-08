Широков о переходе в «Автомобилист»: «Не ждали меня? А я здесь. Новый вызов для меня, команда с большими традициями и задачами»

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Сергей Широков ответил на вопрос о том, почему он решил перейти в «Автомобилист»

36-летний нападающий, выступавший за «Спартак» на протяжении последних двух сезонов, подписал со своим новым клубом контракт на 2 года.

«Вы меня не ждали? А я здесь. Новый вызов для меня, команда с большими традициями и задачами.

Хочется сделать все, чтобы вы, и еще больше уральцев, радовались победами которые будут у нас в дальнейшем, так что нам нужна ваша поддержка», – сказал Широков на презентации новичков команды.

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