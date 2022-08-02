Мичков, Юров, Грудинин и Коромыслов сыграют за сборную России U25 на Sochi Hockey Open

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Определен состав сборной России U25 для участия в турнире Sochi Hockey Open.

«Лига Ставок Sochi Hockey Open – 2022» пройдет в Сочи с 3 по 9 августа.

Вратари: Вячеслав Пекса («Ак Барс»), Сергей Иванов (СКА), Илья Набоков («Металлург»).

Защитники: Степан Анисимов, Григорий Грязнов, Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Иван Ремезовский (все – СКА), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Арсений Варлаков («Югра»), Владимир Грудинин, Артем Дуда (оба – ЦСКА), Богдан Крохалев («Металлург»), Никита Новиков («Динамо»).

Нападающие: Дмитрий Бучельников, Максим Грошев, Матвей Кабуш, Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Алексей Ожгихин, Кирилл Танков (все – СКА), Александр Волков, Александр Перевалов (оба – «Локомотив»), Дмитрий Кателевский («Ак Барс»), Виктор Неучев («Автомобилист»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Данила Юров («Металлург»).

Тренерский штаб: главный тренер Владимир Филатов, тренер нападающих Константин Горовиков, тренер защитников Антон Кадейкин, тренер вратарей Андрей Комиссаров, тренер по ОФП Александр Кофанов, спортивный директор Даниил Куприянов.

Сборная собралась в Сочи 31 июля, а 3 августа стартует на турнире матчем против омского «Авангарда».

Расписание матчей сборной России U25:

3 августа – 12:00 Россия U25 – «Авангард»

4 августа – 12:00 Россия U25 – «Динамо» Минск

6 августа – 12:00 Россия U25 – «Адмирал»

7 августа – 15:45 «Сочи» – Россия U25

9 августа – 19:30 СКА – Россия U25

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