Козлов про 1:2 от «Автомобилиста»: «Скамейка жила, команда играла, билась. Для исправления шероховатостей у нас есть время»

Теги Салават Юлаев Автомобилист контрольные матчи Виктор Козлов КХЛ Александр Кадейкин Сергей Шмелев Илья Ежов Хоккей

Виктор Козлов подвел итоги контрольного матча с «Автомобилистом» (1:2).

– Мы этим составом на первый матч вышли, первый раз наше большинство собралось. Если бы забили в неравных составах, была бы другая игра. Но это предсезонка, мы смотрим сочетания. Сегодня молодежь проявила себя, так что много позитивных моментов.  

– Есть ли какая-то новая информация касаемо приезда легионеров?

– Они находятся в завершающей стадии оформления виз. Надеемся, приедут со дня на день. 

– Почему решили разбить связку Кадейкин – Шмелев?

– Сейчас самое время попробовать различные связки, сочетания. Когда приедут иностранцы, еще будут изменения в составе. Считаю, самое время посмотреть сейчас, кто с кем и как играет. 

– У вас не было желания заменить вратаря после половины игры? 

– Нет, мы изначально планировали, что вратари сыграют полный матч. На мой взгляд, не совсем правильно, когда кто-то выходит «холодный» играть. 

– Довольны дебютом Ежова? Что скажете про неожиданную пропущенную шайбу? 

– По поводу гола – бывает. Илья не ожидал, да и Голышев мастер, хорошо бросил. 

– Насколько в таких матчах важен результат? Или он уходит на второй план? 

– Результат важен, но нам сейчас нужны составляющие игры. Важно смотреть на ребят и не видеть равнодушных. В принципе, скамейка жила, команда играла, билась. Для исправления шероховатостей у нас есть время. Игроки хорошо выполнили задание, которое мы давали на игру, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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