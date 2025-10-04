Седов перешел в «Блумингтон» из ECHL до конца сезона. ЦСКА расторг контракт с защитником из-за положительной допинг-пробы

Никита Седов подписал контракт с «Блумингтоном» из ECHL на один сезон.

В апреле стало известно, что в допинг-пробе 24-летнего защитника был обнаружен мельдоний . 13 августа ЦСКА расторг с Седовым контракт по инициативе игрока.

Пресс-служба «Блумингтон Бизон» из ECHL сообщила, что клуб заключил контракт с россиянином до конца сезона-2025/26. Также к команде присоединился нападающий Айден Макдоналд.

Напомним, Седов перешел в ЦСКА из «Северстали» в прошлом году. В сезоне-2024/25 защитник провел за армейцев 56 матчей в Fonbet Чемпионате КХЛ и набрал 17 (1+16) очков при полезности «+12». Также на его счету 1 игра в Кубке Гагарина.