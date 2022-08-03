«Автомобилист» показал черную форму с красными элементами для предсезонных матчей

«Автомобилист» представил дизайн предсезонной формы.

«Представляем игровую форму «Автомобилиста», разработанную специально к предсезонным матчам нашей команды!

Екатеринбургский клуб выйдет на лед в джерси черного цвета, логотип и другие элементы которых выполнены в красных цветах. Команда будет использовать эту форму в августовских матчах», – говорится на сайте клуба .

проведет первый предсезонный матч 4 августа. Команда отправится в Уфу, где сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Также «Автомобилист» примет участие в турнирах в Магнитогорске, Нур-Султане и Челябинске. В общей сложности в августе команда сыграет 10 контрольных матчей.

Фото: телеграм-канал «Автомобилиста»