Роман Широков: «Болею за тот клуб, куда Серега Широков переходит. «Ак Барс» одно время нравился, всегда любил «Авангард» и СКА, но ЦСКА в приоритете»

Роман Широков поделился мнением о фаворитах Кубка Гагарина.

– У вас есть предчувствие, кто выиграет в этом сезоне?

– Мне кажется, круг претендентов все время один и тот же. Мощно усилился «Ак Барс», но есть «Авангард». Безусловно, ЦСКА, желающий развить свой успех. Московское – наверное, нет. Но есть СКА и «Магнитка».

– Когда собирается дрим-тим, все хотят им прописать. «Ак Барс» своим суперсоставом сейчас похож на «Зенит». Чемпион известен?

– «Ак Барс» уже один раз был дрим-тим в 2005 году. И ничего они тогда не выиграли. Здесь еще важно помимо звездных игроков иметь командную химию. Если они ее достигнут, у них все сложится хорошо.

– Есть у вас личные симпатии?

– Серега Широков. Болею за тот клуб, куда он переходит.

«Магнитка» в конце 90-х творила магию с братьями Корешковыми и Гомоляко. «Ак Барс» мне одно время нравился. Всегда любил и , и СКА. Но напомню, что я – воспитанник ЦСКА, и этот клуб в приоритете. И я еще на «Русских пингвинов» в 1990-х ходил, – сказал бывший игрок сборной России по футболу.