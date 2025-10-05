  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Задоров сделал дубль против «Рейнджерс». Защитник «Бостона» стал 2-й звездой выставочного матча
Задоров сделал дубль против «Рейнджерс». Защитник «Бостона» стал 2-й звездой выставочного матча

Никита Задоров сделал дубль в выставочном матче против «Рейнджерс».

Форвард «Бостона» открыл счет на 6-й минуте, а на 59-й забросил вторую шайбу в ворота Игоря Шестеркина

Задоров стал второй звездой выставочного матча. Первый звездой признали вратаря «Брюинс» Джереми Сваймена, отразившего 30 из 31 броска, третьей – форварда Павла Заху, забившего гол. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoРейнджерс
logoНХЛ
logoБостон
logoДжереми Сваймен
logoПавел Заха
logoНикита Задоров
logoИгорь Шестеркин
выставочные матчи
