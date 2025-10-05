Задоров сделал дубль против «Рейнджерс». Защитник «Бостона» стал 2-й звездой выставочного матча

Никита Задоров сделал дубль в выставочном матче против «Рейнджерс».

Форвард «Бостона » открыл счет на 6-й минуте, а на 59-й забросил вторую шайбу в ворота Игоря Шестеркина .

Задоров стал второй звездой выставочного матча. Первый звездой признали вратаря «Брюинс» Джереми Сваймена , отразившего 30 из 31 броска, третьей – форварда Павла Заху, забившего гол.