Хо-Сэнг о выборе «Салавата»: «Важны чемпионские амбиции. Готов взять на себя бремя лидерства»

Форвард высказался о том, как его приняли в Уфе.

В аэропорту его и защитника Райана Мерфи встречали примерно 50 фанатов.

– Очень рад, что нас встретило столько людей. Это невероятно. Такая классная поддержка, с нетерпением хочу начать играть. А еще был очень вкусный чак-чак, которым меня угостили.

– Удивились, что вас встретило столько людей?

– Это лучшая встреча за всю мою профессиональную карьеру. Со мной такое произошло впервые. Никогда ее не забуду.

– Как правильно произносится ваша фамилия?

– Хо-Сэнг мне ближе. Но, по сути, правилен и вариант Хо-Санг. Но это не так важно. Главное, что мою фамилию будут произносить, когда я буду забивать голы.

– Насколько физически готовы играть?

– Постараюсь сделать максимально все возможное, чтобы уже вскоре выйти на лед. Но после столь тяжелого перелета хочется отдохнуть. Надеюсь сыграть уже на ближайшем турнире, но все будет зависеть от того, как пройдет акклиматизация.

– Что обсуждали с главным тренером ?

– Козлов – сильная личность. Считаю, что этот диалог должен остаться между нами, чтобы сохранить взаимоуважение.

– Почему выбрали именно «Салават»?

– Когда я узнал об интересе, то постарался изучить город, его историю, историю клуба. Для меня это было важно. Так же важны чемпионские амбиции и то, насколько я буду полезен команде.

– Болельщики видят в вас будущего лидера команды. Насколько психологически готовы к этой роли?

– Полностью готов взять на себя бремя лидерства, – сказал канадец.