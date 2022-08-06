Мерфи о 50 фанатах «Салавата» в аэропорту: «Невероятно. Я играл в НХЛ и АХЛ, но такой поддержки не было никогда»

Защитник Райан Мерфи высказался о том, что в аэропорту Уфы его встретили около 50 фанатов.

Вместе с ним выступать за прилетел форвард .

– Ожидали, что вас встретит столько людей?

– Это невероятно, что пришло столько людей. Я играл на разных уровнях – НХЛ, АХЛ, – но такой поддержки не было никогда.

– Почему вы выбрали именно «Салават»?

– У меня уже был опыт игры в Уфе на молодежном чемпионате мира. И мои родители здесь были. Я знал, что это хороший город.

– Какой вам запомнилась атмосфера того МЧМ?

– Это была невероятная атмосфера, было очень шумно, все поддерживали сборную России. Это был хороший опыт.

– Готовы, что болельщики ждут от вас игры высокого уровня?

– Я считаю, что сильные игроки способны справляться с давлением. Мой друг Джош [Хо-Сэнг] со мной, у нас мощная команда. Я считаю, что мы должны справляться с давлением. Мы должны идти от игры к игре и становиться сильнее. Мы хотим приносить победы Уфе.

– В прошлом сезоне «Салават» пропустил меньше всех в регулярке. Это накладывает на вас ответственность?

– Это очень хорошо, для меня это будет вызовом. Будем стараться помогать команде по максимуму.

– Как Козлов объяснил вашу роль в команде?

– Я более атакующий защитник, но при этом не должен забывать об обороне. Мы говорили об этом. Я должен качественно играть в обоих направлениях, – сказал новичок «Салавата Юлаева».