Гендиректор «Салавата» о легионерах: «Не стали тратить силы на финнов и шведов. Направили взгляд на рынок, который меньше ориентирован на политику»

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Ринат Баширов рассказал, почему «Салават» не стал подписывать хоккеистов из Европы.

– Все три ваших иностранных новичка – из Северной Америки. Можно ли сказать, что вы специально работали только на этом рынке?

– На этот год – точно. Мы даже попыток не делали найти игроков в Европе.

У нас есть связи с европейцами. У финнов, шведов политика определена – они к нам не едут. Поэтому мы не стали тратить силы на них. И направили взгляд на рынок, который в меньшей степени ориентирован на политику, – люди готовы приезжать и играть, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».

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