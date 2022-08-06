Гендиректор «Салавата» о репутации Хо-Сэнга: «Одаренный, оригинальный хоккеист, который просто задает вопросы»

Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался о форварде .

— Не смущала неоднозначная репутация Хо-Сэнга? Все-таки есть опасения, что он может сразу приехать в Россию и заиграть.

— Опасения, конечно, есть. Но если бы они были значимыми, то не стали бы с ним сотрудничать. Я даже просил дочь почитать зарубежную прессу, она все просмотрела и ничего плохого там не нашла. И наше общее мнение такое, что это одаренный и очень оригинальный хоккеист, который просто задает вопросы.

В НХЛ есть определенный порядок вещей — то, что он мог отнестись к нему критически, не означает, что он плохой человек. Знаем, что не только хотел приобрести Хо-Сэнга. Считаем, что наш клуб способен сделать работу хоккеиста плодотворной.

У нас были ребята с непростым характером, может быть, завышенными требованиями. Проблем у нас не было, общий язык всегда находили. Скандалов не было — где-то уступаем, с пониманием относимся. Считаем, что Хо-Сэнг — это удачное приобретение, – сказал Ринат Баширов.