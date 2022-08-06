Генменеджер «Динамо»: «Никто не сравнивает зарплаты О’Делла и Найта почему-то. Это сопоставимые игроки»

Генменеджер «Динамо» сопоставил ′Делла с .

рассказал о причинах увеличения зарплаты 32-летнего нападающего, вернувшегося в московский клуб.

«В чем здесь заключается вопрос? Год назад он находился без команды, и у него фактически не было никаких предложений. Он пришел к нам за одни деньги, но не забывайте, что перед этим произошло расторжение контракта с «Сибирью», по которому он получил компенсацию. То есть на самом деле сумма лично для него получилась значительно выше. Во-вторых, есть цена рынка. Никто не вспоминает о том, за какие деньги он играл в магнитогорском , какой у него был контракт тогда?

Он получал гораздо больше, чем та сумма, которую мы ему дали сейчас. И эту же сумму, которая была у него в «Магнитке», ему сейчас предлагали две команды Восточной конференции. И еще один клуб с Запада выходил на него с чуть меньшим предложением. Такой рынок.

Почему-то никто не сравнивает зарплаты О′Делла и [форварда ] Найта. У одного есть плюсы и минусы, у второго есть плюсы и минусы, но я считаю, что по своему уровню это сопоставимые игроки. Однако никто не смотрит на их зарплаты в сравнении», – дал комментарии генеральный менеджер «Динамо».

Кудашов об О′Делле: «Многие команды сделали ему щедрое предложение. Процентов на 30 больше, чем «Динамо». Но он все равно выбрал нас»