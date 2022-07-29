Кудашов об О′Делле: «Многие команды сделали ему щедрое предложение. Процентов на 30 больше, чем «Динамо». Но он все равно выбрал нас»

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Алексей Кудашов высказался о новом контракте «Динамо» с Эриком О′Деллом.

– Болельщики недоумевают – О′Делл уехал из команды в разгар плей-офф, а ему подняли зарплату в два раза. Можете объяснить, почему к легионеру такое отношение?

– Давайте действительно разберемся, потому что об этом очень много разговоров. В прошлом году у Эрика был маленький контракт, потому что у него была травма, и в КХЛ он оказался никому не нужен.

Более того, у нас была официальная договоренность, что клуб в любой момент может этот контракт разорвать. О′Делл на все согласился, в том числе и на маленькие деньги.

Он пошел на большой риск, приехав к нам после операции на плечах, и провел отличный сезон. После этого очень многие команды сделали ему щедрое предложение. Процентов на тридцать больше, чем «Динамо». Но он все равно выбрал нас. Да, Эрик получает больше, чем в прошлом году. Но его нынешний контракт значительно меньше того, который он имел раньше, к примеру, в «Магнитке».

– К игре О′Делла претензий нет. Но он покинул команду перед серией с ЦСКА. Этот факт трудно не учитывать.

– Давление на легионеров из их родных стран началось еще до серии с Череповцом. Но они остались. А кроме того, в команде на тот момент были еще и финансовые проблемы. Вот и поймите ситуацию – и тут тревожно, и здесь нехорошо. Осуждать игроков не стоит. Их на родине поливали грязью.

А у Эрика еще и с родителями было что-то такое. Поэтому клуб пошел иностранцам навстречу. Эрик слетал домой, разобрался, понял, что никакой опасности особой нет и сразу вышел с нами на связь. Извинился и заявил, что готов вернуться, – сказал главный тренер московского клуба. 

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