Андрей Миронов: «Никто в «Динамо» легионеров не осуждает, они были вынуждены уехать. Мы понимаем, какая ситуация в мире»

Андрей Миронов высказался об отъезде легионеров «Динамо».

«Мы понимаем, какая ситуация в мире, никто в команде легионеров не осуждает. Они были вынуждены уехать. Конечно, их не хватало в ключевых играх, но мы не могли их силой оставить. Так случилось.

Мое будущее? Думаю, что в скором времени все увидите, узнаете. Мне сложно говорить пока, что будет. Нечего скрывать, но стопроцентной конкретики, такого, что у меня лежит какое-то предложение на столе, сейчас нет», – сказал защитник «Динамо».

Генменеджер «Динамо»: «Бочаров и Миронов получили предложения, с Сергеевым общаемся. Преждевременно говорить, кто точно покинет команду»