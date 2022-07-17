Рашевский о возвращении О′Делла в «Динамо»: «Один из лучших центральных КХЛ. С ним приятно играть»

Форвард «Динамо» доволен возможностью снова играть с Эриком О′Деллом.

– Обрадовался, когда узнал, что ′Делл, с которым ты в прошлом сезоне играл в одной тройке, возвращается в «Динамо»?

– Конечно. Мы летом постоянно были на связи. С Эриком очень приятно играть. Как-то у нас взаимодействие быстро сложилось. Считаю, что он один из лучших центральных в . Но Эрик приедет только в августе, кто с кем в одной тройке будет играть, тренеры после этого станут решать.

– Можно сказать, что ты тоже повлиял на его возвращение?

– Нет, Эрик все сам решил. И по этому вопросу он общался с руководством клуба. А мы просто переписывались по-дружески в соцсетях.

– Если бы это было в твоей власти, кого бы из легионеров еще в вернул?

– , который со мной и Эриком в одной тройке играл. У нас вместе хорошо получалось, – сказал Рашевский.