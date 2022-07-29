Кудашов о необходимости предсезонных сборов в России: «Многие игроки живут в местах, где до сих пор нет катка. В Канаде нет такой проблемы»

Алексей Кудашов высказался о необходимости предсезонных сборов в КХЛ.

– На примере НХЛ мы видим, что за океаном нет практики предсезонных сборов и каждый игрок самостоятельно готовит себя к тренировочному лагерю. Российский хоккей когда-либо сможет прийти к подобной ситуации?

– Думаю, что это возможно, но я знаю, что многие хоккеисты живут в таких местах, где до сих пор нет катка. Я разговаривал с Эриком О’Деллом – в Канаде нет такой проблемы. Он сейчас находится там и готовится к сезону по нашей программе, посещая каток. Там всегда он есть под боком.

Сейчас игроки уже нанимают тренеров, катаются самостоятельно, поэтому ответственность уже появилась. Но когда появится доступная для всех материально-техническая база, тогда станет намного легче, – сказал главный тренер «Динамо».

Владислав Третьяк: «По числу катков на душу населения Россия отстает. Еще 350 нужно. Работаем над этим с правительством»