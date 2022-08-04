ИИХФ не планирует отбирать у Канады право на проведение МЧМ из-за секс-скандалов

ИИХФ не планирует отбирать у Канады право на проведение международных турниров на фоне секс-скандалов.

Ранее стало известно, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.

Иск не рассматривался в суде. Полиция недавно заявила, что возобновит уголовное расследование по этому делу.

Недавно стало известно о предполагаемом групповом сексуальном насилии во время МЧМ-2003 с участием игроков молодежной сборной Канады.

В августе в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне пройдет отложенный из-за вспышки коронавируса молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир 2023 года также состоится в Канаде.

«ИИХФ имеет обязательства перед всеми десятью членами-ассоциациями о проведении молодежного чемпионата мира.

стремится к тому, чтобы все участвующие национальные ассоциации и их игроки могли принять участие в этом турнире, тем более что они не смогли завершить турнир в январе 2022 года из-за пандемии коронавируса», – сообщили в пресс-службе .