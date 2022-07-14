Федерация хоккея Канады возобновила расследование секс-скандала с участием победителей МЧМ-2018 и заставит игроков пройти обучение по вопросам сексуального насилия

Федерация хоккея Канады объявила о возобновлении расследования секс-скандала с игроками молодежки.

Ранее стало известно, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.

Федерация написала открытое письмо жителям Канады, в котором сообщила о начале нового расследования.

«Мы знаем, что вы злы на нас и разочарованы – и это правильно. Мы знаем, что сделали недостаточно в отношении действий некоторых членов молодежной сборной в 2018 году. За это мы безоговорочно извиняемся.

Мы знаем, что нам нужно сделать больше, чтобы исправить поведение на льду и за его пределами, которое противоречит тому, каким канадцы хотят видеть хоккей, и которое подрывает все то хорошее, что игра приносит нашей стране.

Именно поэтому мы немедленно предпринимаем следующие шаги:

– Мы возобновляем расследование предполагаемого сексуального насилия, совершенного членами молодежной сборной 2018 года. Это расследование по-прежнему проводится независимой третьей стороной и требует участия всех игроков. Тем, кто этого не сделает, будет немедленно запрещен доступ ко всем мероприятиям и программам Федерации хоккея Канады.

– Мы потребуем от всех игроков, выступающих на высоком уровне, тренеров, сотрудников команд и волонтеров пройти обязательное обучение по вопросам сексуального насилия и сексуальных действий по согласию.

– Мы проведем полную проверку в самой Федерации хоккея Канады», – говорится в письме.

Согласно иску, предполагаемый инцидент произошел 19 июня 2018 года в Лондоне (Онтарио), где проходило чествование молодежной сборной Канады, выигравшей в январе золотые медали на МЧМ.

Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.

Истица якобы познакомилась с игроками в баре. Они ее напоили, а затем один из них отправился с ней в отель. Чуть позже к ним присоединились остальные.

По словам женщины, ее запугивали и принуждали к действиям сексуального характера без ее согласия. Она утверждает, что была слишком пьяна, чтобы дать надлежащее согласие.