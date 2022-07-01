Победитель МЧМ-2018 Мете о секс-скандале с игроками канадской молодежки: «Я не был на празднике, где произошло это ужасное событие. Готов помочь расследованию»

Победитель МЧМ-2018 Виктор Мете высказался о секс-скандале в Канаде с игроками молодежки.
Ранее стало известно, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.
«Я считаю важным для меня заявить, что я не присутствовал на праздновании, где произошло это ужасное событие. Я узнал об этой ситуации только в последнее время по сообщениям в медиа.
Я глубоко обеспокоен всем этим. Если тем, кто расследует это дело, понадобится моя помощь, я готов сотрудничать», – заявил защитник «Оттавы».
Игрок также сообщил, что в это время находился в отпуске на Ямайке с семьей и друзьями.
Согласно иску, предполагаемый инцидент произошел 19 июня 2018 года в Лондоне (Онтарио), где проходило чествование молодежной сборной Канады, выигравшей в январе золотые медали на МЧМ.
Ответчиками по делу были названы лига, федерация и 8 игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.
Истица якобы познакомилась с игроками в баре. Они ее напоили, а затем один из них отправился с ней в отель. Чуть позже к ним присоединились остальные.
По словам женщины, ее запугивали и принуждали к действиям сексуального характера без ее согласия. Она утверждает, что была слишком пьяна, чтобы дать надлежащее согласие.
Scotiabank, TELUS и Canadian Tire приостановили сотрудничество с Федерацией хоккея Канады из-за секс-скандала с участием победителей МЧМ-2018