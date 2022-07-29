Глава Федерации хоккея Канады отказался уходить с поста на фоне секс-скандалов: «Готов взять ответственность за реформы на себя»

Глава Федерации хоккея Канады отказался уходить в отставку на фоне секс-скандалов.

Скотт Смит сделал такое заявление во время слушаний в канадском парламенте.

Федерация подверглась критике в связи с иском о сексуальных домогательствах и насилии, который был урегулирован в мае.

В иске женщина заявила, что 8 игроков (их имена до сих пор не названы, среди них есть победители МЧМ-2018), изнасиловали ее в июне 2018 года.

Иск не рассматривался в суде. Полиция недавно заявила, что возобновит уголовное расследование по этому делу.

На прошлой неделе стало известно о предполагаемом групповом сексуальном насилии во время МЧМ-2003 с участием членов молодежной сборной.

«Ради блага хоккея и спорта, я твердо убежден, что руководство Hockey Canada должно смениться. Вы сделаете это? Вы уйдете в отставку, чтобы к власти пришло новое руководство?» – спросил Смита депутат от консерваторов Джон Натер. Его поддержали другие члены парламента.

«Я готов взять ответственность за реформы на себя. Считаю, что у меня есть опыт, чтобы сделать это», – сказал Смит.

Руководитель добавил, что готов уйти в отставку, если правление Hockey Canada решит, что он не справляется. Он также извинился за реакцию организации на дело о предполагаемом сексуальном насилии в 2018 году.

«Мы могли и должны были сделать больше и быстрее. И поэтому я прошу прощения за это», – сказал Смит.

Он совместил главные посты в федерации, начиная с июля 2022 года. До этого он был президентом (с 2016 года), а пост генерального директора занимал бывший президент Том Ренни.