Никишин прибыл в СКА и с Ротенбергом посетил тренировку «Красной машины Юниор»

Защитник Александр Никишин присоединился к после обмена из «Спартака».

20-летний игрок встретился с главным тренером петербуржцев и вместе с ним посетил тренировку учащихся школы «Красная машина Юниор».

Никишин перешел в СКА в обмен на форвардов Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля, Максима Кровякова, защитника Никиту Седова, а также права на четырех нападающих, выступающих в Северной Америке: Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко. Вдобавок «Спартак» получил 50 млн рублей в качестве денежной компенсации.