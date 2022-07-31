Агент про обмен Никишина из «Спартака» в СКА: «Переговоры шли порядка двух месяцев»

Агент защитника прокомментировал обмен хоккеиста в .

«Спартак» за 20-летнего игрока получит форвардов Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля, Максима Кровякова, защитника Никиту Седова, а также права на четырех нападающих, выступающих в Северной Америке: Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко.

«Этот крупный обмен – внутренние дела двух клубов. Что касается переговоров, то они шли порядка двух месяцев.

Хочу пожелать своим клиентам – защитнику Александру Никишину и нападающему Павлу Кукштелю – успешной игры на новых местах», – сказал .

Никишин поблагодарил «Спартак»: «Здесь я получил все, что имею на данный момент. Бесценный опыт и мотивацию идти дальше к хоккейной мечте»