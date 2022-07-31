«Спартак» получил от СКА около 50 млн рублей за Никишина (Metaratings)

Стал известен размер денежной компенсации, полученной «Спартаком» от СКА.
Клубы провели обмен, в результате которого в команду из Санкт-Петербурга отправился защитник Александр Никишин, а в обратном направлении – форварды Федор Свечков, Никита Чибриков, Павел Кукштель, Максим Кровяков, защитник Никита Седов, а также права на четырех нападающих, выступающих в Северной Америке: Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко.
КХЛ сообщила, что сделка предполагала и перечисление «Спартаку» определенной денежной суммы. По данным Metaratings, ее размер примерно равен 50 млн рублей.
Агент про обмен Никишина из «Спартака» в СКА: «Переговоры шли порядка двух месяцев»