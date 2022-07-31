«Спартак» получил от СКА около 50 млн рублей за Никишина (Metaratings)

Теги СКА Спартак КХЛ Герман Рубцов Михаил Мальцев Иван Морозов Кирилл Марченко Никита Седов деньги Александр Никишин Павел Кукштель Максим Кровяков Никита Чибриков Федор Свечков Хоккей

Стал известен размер денежной компенсации, полученной «Спартаком» от СКА.

Клубы провели обмен, в результате которого в команду из Санкт-Петербурга отправился защитник Александр Никишин, а в обратном направлении – форварды Федор Свечков, Никита Чибриков, Павел Кукштель, Максим Кровяков, защитник Никита Седов, а также права на четырех нападающих, выступающих в Северной Америке: Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко.

КХЛ сообщила, что сделка предполагала и перечисление «Спартаку» определенной денежной суммы. По данным Metaratings, ее размер примерно равен 50 млн рублей.

Агент про обмен Никишина из «Спартака» в СКА: «Переговоры шли порядка двух месяцев»

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